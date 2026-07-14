«Больше, чем просто отпуск». Новичок «Реала» Думфрис рассказал о поездке в Суринам

Нидерландский защитник Дензел Думфрис рассказал о поездке в Суринам во время летнего отпуска. У футболиста есть корни из этой африканской страны.

«Возвращение к своим корням! Эта поездка оказалась гораздо большим, чем просто отпуск. Это был шанс вновь воссоединиться со своими корнями, со своим народом и красотой Суринама. Я уезжаю с незабываемыми воспоминаниями, благодарным сердцем и ещё более глубоким пониманием», — написал Думфрис на своей странице в соцсетях, прикрепив фотографии.

Фото: Соцсети Думфриса

Напомним, этим летом Думфрис перешёл из миланского «Интера» в мадридский «Реал». Также защитник сыграл за сборную Нидерландов на ЧМ-2026, однако ярко проявить себя не сумел.