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Рой Кин рассказал, в чём состоит единственный шанс Испании в матче с Францией на ЧМ-2026

Рой Кин рассказал, в чём состоит единственный шанс Испании в матче с Францией на ЧМ-2026
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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как команде Испании обыграть сборную Франции в полуфинале ЧМ-2026.

Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Франция в отличной форме. Атакующие игроки забивают, индивидуально сильные футболисты обыгрывают соперников один в один. Единственный шанс победить Францию ​​заключается в том, чтобы забить первыми. Иначе они вас легко раскатают», — приводит слова Кина FourFourTwo.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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