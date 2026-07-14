Рой Кин рассказал, в чём состоит единственный шанс Испании в матче с Францией на ЧМ-2026

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как команде Испании обыграть сборную Франции в полуфинале ЧМ-2026.

Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

«Франция в отличной форме. Атакующие игроки забивают, индивидуально сильные футболисты обыгрывают соперников один в один. Единственный шанс победить Францию ​​заключается в том, чтобы забить первыми. Иначе они вас легко раскатают», — приводит слова Кина FourFourTwo.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).