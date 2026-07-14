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Рой Кин рассказал, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026

Рой Кин рассказал, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026
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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал фаворитами ЧМ-2026 Францию и Аргентину. По мнению Кина, именно эти сборные встретятся в финале ЧМ-2026.

«Атака Франции ничем не уступает другим. Но потом мы видели то же самое в игре Бразилии. Мы видели, как лидеры сборной Англии прибавили в матче с Панамой. Очевидно, Франция сильнее по статистике. Но, послушайте, я думаю, что об Аргентине можно сказать то же самое. Думаю, что у Аргентины и Франции хороший состав и неплохие шансы. Не будет ничего удивительного, если они встретятся в финале. Я удивлюсь, если они не сыграют в финале», – сказал Кин в эфире ITV.

В полуфиналах ЧМ сборная Франции сыграет с командой Испании, а Аргентина — с Англией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи пройдут 14 и 15 июля соответственно.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

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