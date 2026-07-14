Ламин Ямаль раскрыл, какой подарок намерен сделать сам себе на день рождения

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл, какой подарок хочет сделать сам себе на день рождения. Накануне, 13 июля, футболисту исполнилось 19 лет. Ямаль заявил о намерении подарить себе победу в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Францией и путёвку в Нью-Йорк, где пройдёт финал мирового первенства.

«Я подарю себе на день рождения победу [над Францией] и поездку в Нью-Йорк!» — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Испании. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 22:00 мск.