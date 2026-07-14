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Ламин Ямаль раскрыл, какой подарок намерен сделать сам себе на день рождения

Ламин Ямаль раскрыл, какой подарок намерен сделать сам себе на день рождения
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл, какой подарок хочет сделать сам себе на день рождения. Накануне, 13 июля, футболисту исполнилось 19 лет. Ямаль заявил о намерении подарить себе победу в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Францией и путёвку в Нью-Йорк, где пройдёт финал мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я подарю себе на день рождения победу [над Францией] и поездку в Нью-Йорк!» — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Испании. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 22:00 мск.

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