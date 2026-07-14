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«Цвет кожи неважен». Кубарси — о словах Рахоя про сборную Франции

«Цвет кожи неважен». Кубарси — о словах Рахоя про сборную Франции
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси отреагировал на заявление экс-премьера страны Мариано Рахоя о команде Франции.

«Если они играют за сборную Франции, это значит, что в конечном счёте они французы. Неважно, какой у них цвет кожи, мы должны быть терпимы ко всем. Мы все люди и заслуживаем уважения», – приводи слова Кубарси RAC1.

Ранее бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, говоря о предстоящей встрече со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026, заявил, что в сборной «нет ни одного французского игрока».

Сборные Испании и Франции проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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