Жозе Моуринью не намерен проводить «чистку» состава в «Реале»

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не намерен проводить глобальную «чистку» состава в мадридском клубе. Португалец не хочет создавать себе враждебный образ в новой команде. Моуринью ставит перед собой задачу сплотить коллектив, об этом сообщает авторитетное издание Marca.

«Реал» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды 11 июня. Моуринью возглавлял испанский гранд с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Последним местом работы Моуринью до назначения в «Королевский клуб» была «Бенфика», которую 63-летний специалист тренировал с 2025 по 2026 год.