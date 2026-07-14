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В FFF поступило предложение начать юридическое дело из-за слов о расизме в адрес сборной

В FFF поступило предложение начать юридическое дело из-за слов о расизме в адрес сборной
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Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мутшу призвала Французскую футбольную федерацию (FFF) начать юридическое разбирательство в связи с высказываниями политиков о национальной команде.

«С каждой победой сборной Франции всплывают одни и те же навязчивые идеи и расистские оскорбления. Это не просто «срывы». Это методичная и укоренившаяся ненависть к Франции и к тому, что она собой представляет. Призываю FFF систематически использовать все возможные юридические меры», – заявила Мутшу.

Ранее бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, говоря о предстоящей встрече со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026, заявил, что в сборной «нет ни одного французского игрока». До этого на фоне поражения Парагвая от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайский сенатор Амарилья резко высказалась в адрес Килиана Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом».

Команды проведут встречу во вторник, начало – в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
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