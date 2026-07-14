«Спартак» закрывает сделку по защитнику «Алавеса». Игрок уже должен быть в Москве

Защитник «Алавеса» Виктор Парада вчера отправился в Москву, где пройдёт медицинское обследование и подпишет четырёхлетний контракт со «Спартаком». Об этом сообщил журналист AS Хорхе Гарсия на своей странице в соцсети Х.

По информации источника, трансфер 23-летнего испанца принесёт «Алавесу» чуть больше € 6 млн.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три результативные передачи. Его действующее соглашение с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

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