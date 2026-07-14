Семак рассказал, какого игрока «Зенит» может отдать в аренду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что петербуржцы могут отдать в аренду 20-летнего защитника Матвея Бардачёва. Он останется в обойме сине-бело-голубых лишь в том случае, если кто-то из действующих игроков обороны покинет команду.

— Сергей Богданович, затронули тему братьев Касаджиковых. Есть такой игрок Матвей Бардачёв. Он начинает сезон в стартовой обойме «Зенита» или, может быть, он куда-то уйдёт в аренду?

— С Матвеем такая ситуация: тоже надеюсь, что контракт будет продлён, подписан. И если у нас из защитников никто не уйдёт в этот период, то он может остаться у нас и работать вместе с нами. Точнее, если кто-то уйдёт, он остаётся. Если никто не уйдёт, с большой долей вероятности мы подыщем ему так же, как и Касаджикову, команду, где он будет получать достаточно игровой практики. Но это те игроки, на которых мы рассчитываем в будущем — Андрей Касаджиков и Матвей Бардачёв. Они на контракте у клуба, и в интересах нашей команды, чтобы они получали игровую практику и набирали кондиции, чтобы вернуться и уже быть в обойме состава, который у нас есть, — цитирует Семака сайт «Зенита».