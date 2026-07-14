«Есть время для правок». Сергей Семак высказался перед стартом нового сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии старта нового сезона в российском футболе. Он отметил, что до 1-го тура РПЛ у сине-бело-голубых ещё есть время, чтобы внести коррективы в свою игру.

— Пять дней остаётся у нас до старта чемпионата. По итогам этой серии товарищеских матчей или контрольных матчей, как это называлось раньше, увидели, что можно ещё за эти пять дней поправить? Или в принципе всё вас устраивает в игре команды?

— Ещё есть время для того, чтобы поправлять. Чемпионат стартует позже, матч за Суперкубок нас ждёт. Я уже говорил, что не смогут, наверное, помочь и Дуглас Сантос, и Луис Энрике, которые приедут позже. Им предоставлен отдых после чемпионата мира. Остальные все с нами. Посмотрим, кто будет лучше готов. Но я думаю, конечно, важно к чемпионату, к первым матчам чемпионата, чтобы мы собрались вместе и уже были в оптимальной форме. А до этого времени есть ещё 12 дней. С этой точки зрения до старта чемпионата времени побольше, чем до Суперкубка, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».