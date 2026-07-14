«Спартак» берёт игрока «Алавеса», Анкалаев подерётся с Гуськовым в UFC. Главное к утру

«Спартак» закрывает сделку по защитнику «Алавеса» Виктору Параде, Магомед Анкалаев проведёт бой с Богданом Гуськовым на UFC в Абу-Даби вместо Халила Раунтри, завершён трансфер форварда «Марселя» Мэйсона Гринвуда в «Фенербахче». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».