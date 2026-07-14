«Реал» может купить игрока сборной Украины из-за хороших отношений с Моуринью — источник

«Реал» может купить голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина из-за регулярных травм Тибо Куртуа. Об этом сообщает журналист Sam C в Х.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает украинского вратаря как потенциальное решение на долгосрочную перспективу.

В «Бенфике» отмечают хорошие отношения между Трубиным и Жозе Моуринью. Также тренер вратарей португальского специалиста хорошо знаком с возможностями 24-летнего голкипера.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из «Шахтёра». В минувшем сезоне украинец провёл 47 матчей во всех турнирах и 19 раз сохранил свои ворота «сухими».

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