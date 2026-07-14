Сергей Семак высказался о братьях Касаджиковых

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о братьях Андрее и Алексее Касаджиковых. Оба игрока являются воспитанниками петербуржцев. Андрей Касаджиков накануне был отдан в аренду в «Оренбург», а Алексей Касаджиков полноценно перешёл в грозненский «Ахмат».

— Если позволите, вопрос по братьям Касаджиковым. Один ушёл в аренду, второй вообще ушёл, заключил контракт с «Ахматом». На ваш взгляд, у них совсем не было шансов пробиться хотя бы в ближайший резерв?

— Ближайший резерв — это возможность выходить в матчах на Кубок или иногда выходить помогать в играх чемпионата. Если говорить про Андрея Касаджикова, то у нас и Мостовой, и Джон Джон, и Педро могут сыграть на этой позиции. Есть ещё и Мантуан при необходимости. Конечно, ему выходить на своей позиции достаточно сложно. Он на контракте у «Зенита». И мы только рады за то, чтобы у него получалось, чтобы он набирал игровую практику в тех командах, где у него будет больше шансов выходить на поле, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».