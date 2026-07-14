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«Трамп подпишет указ о замене на США». Губерниев высмеял петицию об отстранении Аргентины

«Трамп подпишет указ о замене на США». Губерниев высмеял петицию об отстранении Аргентины
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Известный телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высмеял петицию об отстранении сборной Аргентины от чемпиона мира — 2026.

«О, тут петицию пишут люди, уже 3 млн написали, чтобы Аргентину отстранили от ЧМ по футболу! И ведь отстранят! После поддержки лигой сексуальных реформ обращение подано и туда, Инфантино и ФИФА дрогнут! И когда все подписанты распилят золотые гири, Трамп подпишет указ о замене в полуфинале Аргентины на США! Контроль за выполнением этого решения будет возложен на Иран!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, ранее сборная Аргентины подверглась нападкам из-за спорных судейских решений в своих матчах. Многие считают, что команду Лионеля Месси «тащат» судьи.

Завтра Аргентина сыграет в 1/2 финала со сборной Англии.

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