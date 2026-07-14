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«Главная звезда Англии, лучший полузащитник мира». Невилл — о Беллингеме в сборной

«Главная звезда Англии, лучший полузащитник мира». Невилл — о Беллингеме в сборной
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался об авторе двух голов англичан в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 с Норвегией (2:1) Джуде Беллингеме.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Моим дочерям 16 и 17 лет, они обожают футбол и просто восхищаются Беллингемом. Для них он настоящий герой. Сейчас каждый ребёнок в Англии смотрит этот чемпионат мира и мечтает быть Джудом Беллингемом.

Он проводит совершенно феноменальный турнир. Он поднялся на вершину мирового футбола. Сейчас мы наблюдаем лучшего центрального полузащитника планеты. И дело не только в его голах. Всё остальное, что он делает на поле, делает его по-настоящему совершенным футболистом. Он главная звезда сборной Англии. И нужно понимать, насколько это меняет ситуацию. Он проводит выдающийся чемпионат мира: шесть голов, невероятная игра как в атаке, так и в обороне. Практически в одиночку вывел команду в полуфинал – при всей той огромной помощи, которую оказывает Гарри Кейн, и об этом тоже нельзя забывать», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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