Григорян обозначил фаворита ЧМ-2026 перед полуфиналом

Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос, кого считает фаворитом ЧМ-2026 перед стадией полуфинала. В матчах 1/2 финала встретятся Испания — Франция и Англия — Аргентина.

«Если говорить о логике, то Франция фаворит. Но любая из этих команд может стать чемпионом мира. Испанцы могут обыграть французов, если забьют первыми. Команда Дешама на этом чемпионате мира пока ещё в счёте не уступала», — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.