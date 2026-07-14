15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян обозначил фаворита ЧМ-2026 перед полуфиналом

Григорян обозначил фаворита ЧМ-2026 перед полуфиналом
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос, кого считает фаворитом ЧМ-2026 перед стадией полуфинала. В матчах 1/2 финала встретятся Испания — Франция и Англия — Аргентина.

«Если говорить о логике, то Франция фаворит. Но любая из этих команд может стать чемпионом мира. Испанцы могут обыграть французов, если забьют первыми. Команда Дешама на этом чемпионате мира пока ещё в счёте не уступала», — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE
Live
Полуфинал ЧМ-2026, который должен войти в историю! Франция и Испания обещают шоу. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android