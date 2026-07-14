Гасилин: выход в полуфинал — это максимум для этой сборной Аргентины и для магии Месси

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что сборная Аргентины не сможет одержать победу над командой Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча запланирована на 15 июля в Атланте (США), начало — в 22:00 мск.

«Все говорят, что на чемпионате мира ‑ 2022 у Лионеля Месси был прайм, до этого он забивал на мундиале один‑два гола или вообще не забивал. Но сейчас он стал ещё сильнее. Команда строится вокруг него, всё превращается в одну единую механику, которая пока успешно работает. Но, думаю, что выход в полуфинал — это максимум для этой сборной и для магии Месси.

Сборная Англии — это единственная сильная команда, которая встала на пути аргентинцев. Я вообще считаю, что аргентинцы должны были вылететь от сборной Египта. В четвертьфинале швейцарцы были сильнее. Если бы Эмболо не получил глупую красную карточку, сборная Швейцарии бы додавила аргентинцев», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».