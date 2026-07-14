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«Ливерпуль» готов выплатить компенсацию Слоту при назначении в сборную Нидерландов — DT

«Ливерпуль» готов выплатить компенсацию Слоту при назначении в сборную Нидерландов — DT
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Руководство «Ливерпуля» готово выплачивать определённую сумму бывшему тренеру команды Арне Слоту, если он возглавит сборную Нидерландов. По информации издания De Telegraaf, такое решение позволит клубу сэкономить несколько миллионов евро на компенсации за досрочное расторжение контракта.

Слот был уволен из «Ливерпуля» по окончании прошлого сезона. За оставшийся год по трёхлетнему соглашению 47-летний специалист имеет право на выплату компенсации в размере более € 10 млн. Если тренер останется безработным в следующем сезоне, клуб будет обязан выплатить эту неустойку в полном объёме.

Слот возглавлял «Ливерпуль» с 1 июня 2024 года. В свой дебютный сезон-2024/2025 он привёл команду к титулу чемпионов Англии. Во втором сезоне под его руководством мерсисайдцы не смогли защитить чемпионство и финишировали на пятом месте в АПЛ.

Пост главного тренера сборной Нидерландов стал вакантным после ухода Рональда Кумана 30 июня. Слот попал в шорт-лист футбольной федерации страны вместе с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

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