Агбонлахор: Мадуэке сам себя лишил места в стартовом составе

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор раскритиковал игру вингера сборной Англии Нони Мадуэке в четвертьфинале чемпионате мира – 2026, в котором Англия обыграла Норвегию со счётом 2:1.

«Самое сложное для Нони Мадуэке в последнем матче было то, что он сыграл совсем неважно. У него было две или три возможности, и когда он обыгрывал защитника на фланге, но его навесы были немного неточными из-за слабой ноги. В таких сложных матчах, учитывая, как трудно было сломить сопротивление Норвегии в первом тайме, может быть всего три шанса обыграть своего крайнего защитника. И именно по этому его и оценивали – его заменили в перерыве.

Я был бы не против увидеть Маркуса Рашфорда на этом фланге. А потом, если Сака не сможет выходить в стартовом составе, его, возможно, заменят на Саку на 60-й минуте. Но я думаю, что Мадуэке сам себя лишил места в стартовом составе», — приводит слова Агбонлахора Metro.

Сборная Англии вышла в 1/2 финала ЧМ-2026, где встретится с Аргентиной.