Владислав Радимов ответил, может ли Килиан Мбаппе выиграть «Золотой мяч»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выиграть «Золотой мяч» — 2026. По словам Радимова, форвард будет претендовать на награду в случае победы французской национальной команды на чемпионате мира — 2026. В полуфинале турнира французы сыграют со сборной Испании.

— Мбаппе не может забрать «Золотой мяч»?

— Если чемпионами мира станут, он получит. Конечно.

— А может Хвича взять «Золотой мяч» хотя бы в теории?

— В год чемпионата мира? Нереально, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.