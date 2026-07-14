Хавбек сборной Франции Заир-Эмери: мы сделаем всё необходимое, чтобы выйти в финал

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери рассказал о готовности национальной команды к матчу 1/2 финала чемпионата мира – 2026, в котором она встретится с Испанией.

«Я думаю, что у нас молодая команда с опытными игроками, которые провели много отличных матчей. Мы готовы и сделаем всё необходимое, чтобы выйти в финал. Для меня большая честь быть здесь, среди вас. Это великолепно — сыграть свои первые минуты в четвертьфинале чемпионата мира», — приводит слова Заира‑Эмери RMC Sport.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.