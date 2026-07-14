15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек сборной Франции Заир-Эмери: мы сделаем всё необходимое, чтобы выйти в финал

Хавбек сборной Франции Заир-Эмери: мы сделаем всё необходимое, чтобы выйти в финал
Комментарии

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери рассказал о готовности национальной команды к матчу 1/2 финала чемпионата мира – 2026, в котором она встретится с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что у нас молодая команда с опытными игроками, которые провели много отличных матчей. Мы готовы и сделаем всё необходимое, чтобы выйти в финал. Для меня большая честь быть здесь, среди вас. Это великолепно — сыграть свои первые минуты в четвертьфинале чемпионата мира», — приводит слова Заира‑Эмери RMC Sport.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Дешам высказался о состоянии Мбаппе перед игрой с Испанией. Килиан тренировался отдельно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android