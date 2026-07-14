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Заир‑Эмери ответил на расистское заявление экс‑премьера Испании о составе сборной Франции

Заир‑Эмери ответил на расистское заявление экс‑премьера Испании о составе сборной Франции
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Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери прокомментировал слова бывшего премьер‑министра Испании Мариано Рахоя, который перед полуфиналом чемпионата мира — 2026 заявил, что в составе французской команды «нет ни одного французского игрока».

«Я не видел этих заявлений. Во Франции есть представители всех типов, всех рас. В этом и есть наша Франция. Мы — сплочённая команда. Вот что важно запомнить», — приводит слова Заира‑Эмери Footmercato.

До этого на фоне поражения Парагвая от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайский сенатор Селесте Амарилья резко высказалась в адрес форварда французской команды Килиана Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом».

Игра 1/2 финала ЧМ-2026 состоится сегодня, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
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