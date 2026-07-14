Заир‑Эмери ответил на расистское заявление экс‑премьера Испании о составе сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери прокомментировал слова бывшего премьер‑министра Испании Мариано Рахоя, который перед полуфиналом чемпионата мира — 2026 заявил, что в составе французской команды «нет ни одного французского игрока».

«Я не видел этих заявлений. Во Франции есть представители всех типов, всех рас. В этом и есть наша Франция. Мы — сплочённая команда. Вот что важно запомнить», — приводит слова Заира‑Эмери Footmercato.

До этого на фоне поражения Парагвая от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайский сенатор Селесте Амарилья резко высказалась в адрес форварда французской команды Килиана Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом».

Игра 1/2 финала ЧМ-2026 состоится сегодня, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.