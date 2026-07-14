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Уоррен Заир-Эмери: мы сделаем всё необходимое, чтобы остановить Ямаля и Испанию

Уоррен Заир-Эмери: мы сделаем всё необходимое, чтобы остановить Ямаля и Испанию
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Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери оценил игру испанского хавбека Ламина Ямаля перед матчем 1/2 финала чемпионата мира – 2026, в котором встретятся обе сборные.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ямаль – игрок с выдающимися качествами, но мы сосредоточимся на своих сильных сторонах с нашими четырьмя нападающими и сделаем всё необходимое, чтобы остановить Ямаля и Испанию, потому что он не один.

Я думаю, что футбол — это командный вид спорта. У Испании 11 игроков плюс запасные. Ламин Ямаль умеет всё, но у нас тоже есть свои сильные стороны — нападающие и запасные. У них есть игроки мирового класса на каждой позиции, и у нас то же самое», — приводит слова Заира‑Эмери RMC Sports.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.

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