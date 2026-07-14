Уоррен Заир-Эмери: мы сделаем всё необходимое, чтобы остановить Ямаля и Испанию

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери оценил игру испанского хавбека Ламина Ямаля перед матчем 1/2 финала чемпионата мира – 2026, в котором встретятся обе сборные.

«Ямаль – игрок с выдающимися качествами, но мы сосредоточимся на своих сильных сторонах с нашими четырьмя нападающими и сделаем всё необходимое, чтобы остановить Ямаля и Испанию, потому что он не один.

Я думаю, что футбол — это командный вид спорта. У Испании 11 игроков плюс запасные. Ламин Ямаль умеет всё, но у нас тоже есть свои сильные стороны — нападающие и запасные. У них есть игроки мирового класса на каждой позиции, и у нас то же самое», — приводит слова Заира‑Эмери RMC Sports.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.