15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главное с ЧМ-2026 на 14 июля: Месси ходит пешком, Холанд купил чучело, гинеколог Сенегала

Главное с ЧМ-2026 на 14 июля: Месси ходит пешком, Холанд купил чучело, гинеколог Сенегала
Комментарии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: появилась статистика Лионеля Месси по ходьбе пешком, Эрлинг Холанд привёз с ЧМ неожиданный сувенир, а врач сборной Сенегала оказался гинекологом.

Главное с ЧМ-2026 на 14 июля:

  1. Месси в двух матчах плей-офф ЧМ прошёл пешком суммарно более 10 км.
  2. «Какой позор». Президент Бразилии да Силва раскритиковал сборную после вылета с ЧМ-2026.
  3. Эрлинг Холанд вернулся в Норвегию с ЧМ-2026 с чучелом енота с бутылкой.
  4. Штатный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию.
  5. Де ла Фуэнте поделился мнением, что может помочь Испании сдержать Мбаппе, Олисе и Дембеле.
  6. ФИФА назвала бригаду арбитров на матч Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026.
  7. Дешам высказался о состоянии Мбаппе перед игрой с Испанией. Килиан тренировался отдельно.
  8. Месси повторил редкое достижение в плей-офф ЧМ, покорявшееся лишь дважды в истории футбола.
  9. «Боюсь ли я?» Ямаль назвал матч Испании с Францией на ЧМ-2026 самым важным в своей карьере.
  10. Рой Кин рассказал, в чём состоит единственный шанс Испании в матче с Францией на ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
Материалы по теме
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары полуфиналов! LIVE
Live
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары полуфиналов! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android