Главное с ЧМ-2026 на 14 июля: Месси ходит пешком, Холанд купил чучело, гинеколог Сенегала
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: появилась статистика Лионеля Месси по ходьбе пешком, Эрлинг Холанд привёз с ЧМ неожиданный сувенир, а врач сборной Сенегала оказался гинекологом.
Главное с ЧМ-2026 на 14 июля:
- Месси в двух матчах плей-офф ЧМ прошёл пешком суммарно более 10 км.
- «Какой позор». Президент Бразилии да Силва раскритиковал сборную после вылета с ЧМ-2026.
- Эрлинг Холанд вернулся в Норвегию с ЧМ-2026 с чучелом енота с бутылкой.
- Штатный врач сборной Сенегала оказался гинекологом по образованию.
- Де ла Фуэнте поделился мнением, что может помочь Испании сдержать Мбаппе, Олисе и Дембеле.
- ФИФА назвала бригаду арбитров на матч Англия — Аргентина в полуфинале ЧМ-2026.
- Дешам высказался о состоянии Мбаппе перед игрой с Испанией. Килиан тренировался отдельно.
- Месси повторил редкое достижение в плей-офф ЧМ, покорявшееся лишь дважды в истории футбола.
- «Боюсь ли я?» Ямаль назвал матч Испании с Францией на ЧМ-2026 самым важным в своей карьере.
- Рой Кин рассказал, в чём состоит единственный шанс Испании в матче с Францией на ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.
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