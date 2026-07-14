Главное с ЧМ-2026 на 14 июля: Месси ходит пешком, Холанд купил чучело, гинеколог Сенегала

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: появилась статистика Лионеля Месси по ходьбе пешком, Эрлинг Холанд привёз с ЧМ неожиданный сувенир, а врач сборной Сенегала оказался гинекологом.

Главное с ЧМ-2026 на 14 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч полуфинала ЧМ-2026 – тут.