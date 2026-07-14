Уоррен Заир-Эмери: Мбаппе сделает всё, чтобы победить

Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери прокомментировал игру форварда команды Килиана Мбаппе перед матчем 1/2 финала чемпионата мира – 2026, в котором Франция встретится с Испанией.

«Все знают Килиана. Он выдающийся игрок и знает, как показать себя в таких матчах. Он сделает всё, чтобы победить, но прежде всего мы — команда, и мы сделаем всё, чтобы выиграть этот матч как команда», — приводит слова Заира‑Эмери RMC Sports.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.