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Уоррен Заир-Эмери: Мбаппе сделает всё, чтобы победить

Уоррен Заир-Эмери: Мбаппе сделает всё, чтобы победить
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Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир‑Эмери прокомментировал игру форварда команды Килиана Мбаппе перед матчем 1/2 финала чемпионата мира – 2026, в котором Франция встретится с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все знают Килиана. Он выдающийся игрок и знает, как показать себя в таких матчах. Он сделает всё, чтобы победить, но прежде всего мы — команда, и мы сделаем всё, чтобы выиграть этот матч как команда», — приводит слова Заира‑Эмери RMC Sports.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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