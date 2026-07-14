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Кристиан Нобоа отреагировал на мнение, что ЧМ-2026 — это турнир имени Мбаппе

Кристиан Нобоа отреагировал на мнение, что ЧМ-2026 — это турнир имени Мбаппе
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Бывший полузащитник «Рубина», «Сочи» и санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа отреагировал на мнение, что чемпионат мира — 2026 — это турнир имени французского нападающего Килиана Мбаппе. К текущему моменту форвард забил восемь голов, как и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

— Вам не кажется, что этот турнир — турнир имени Мбаппе?
— Да, можно сказать и так. Мбаппе на каждом чемпионате мира показывает примерно одинаковый уровень. Поэтому можно сказать и так, — сказал Нобоа в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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