Тренер «Зенита» Тимощук: Сантос — одно из открытий сборной Бразилии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил игру защитника петербуржцев Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

«Дуглас на чемпионате мира сыграл достаточно надёжно. Может, не так ярко в атакующей фазе игры, как мы привыкли видеть в «Зените». Но я думаю, что это обусловлено требованием главного тренера и тем, что там есть Винисиус, который хочет самостоятельно проходить оборону соперника. Однако Дуглас в любом случае одно из открытий сборной — настолько он уверенно смотрелся. Теперь все понимают, что в «Зените» собраны высококлассные футболисты», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.