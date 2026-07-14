Холанд потратил $ 10 тыс. на сувениры в стиле Дикого Запада и покупки для команды — TMZ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оплатил покупки товарищей по команде в магазине в стиле Дикого Запада в Далласе — всего он потратил около $ 10 тыс., сообщает TMZ.

Среди сувениров, которые приобрели футболисты, были ковбойские шляпы, шапки из шкуры енота, ботинки, ремни, рубашки и чучела белок (их цена составляла от $ 450 до $ 750). Сам Холанд увёз домой чучело енота — фото с ним он опубликовал в соцсетях, когда спускался по трапу самолёта после возвращения в Осло. Как рассказал владелец магазина, Холанд вместе с партнёрами провёл в торговой точке полтора часа.

Сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира, проиграв Англии в четвертьфинале со счётом 1:2 (1:1, 0:1 д. вр.).