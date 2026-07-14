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Тимощук: Вендела могут заметить в сборной Бразилии — выступление «Зенита» мониторится

Тимощук: Вендела могут заметить в сборной Бразилии — выступление «Зенита» мониторится
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выразил мнение, что полузащитник команды Вендел может дождаться приглашения в сборную Бразилии. Хавбеку в конце августа исполнится 29 лет. В составе Бразилии на ЧМ-2026 ездили игроки «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос.

«Вендел может играть в любой команде, в том числе и в сборной. Результат сборной Бразилии на чемпионате мира — неудовлетворительный для пятикратных чемпионов. Конечно, сейчас мы можем говорить, что Вендела не хватало Бразилии. Но он вообще не вызывался в сборную, поэтому это преждевременные разговоры. Если он будет продолжать работать и добавит чуть-чуть креативности в плане завершения атаки, думаю, его тоже заметят. Безусловно, выступление нашей команды мониторится, потому что у нас два игрока находятся в сборной. Тренеры следят и анализируют», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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