Тимощук: Вендела могут заметить в сборной Бразилии — выступление «Зенита» мониторится

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выразил мнение, что полузащитник команды Вендел может дождаться приглашения в сборную Бразилии. Хавбеку в конце августа исполнится 29 лет. В составе Бразилии на ЧМ-2026 ездили игроки «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос.

«Вендел может играть в любой команде, в том числе и в сборной. Результат сборной Бразилии на чемпионате мира — неудовлетворительный для пятикратных чемпионов. Конечно, сейчас мы можем говорить, что Вендела не хватало Бразилии. Но он вообще не вызывался в сборную, поэтому это преждевременные разговоры. Если он будет продолжать работать и добавит чуть-чуть креативности в плане завершения атаки, думаю, его тоже заметят. Безусловно, выступление нашей команды мониторится, потому что у нас два игрока находятся в сборной. Тренеры следят и анализируют», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.