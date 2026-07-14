Диалло: я был шокирован свободой слова на тему расизма

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло отреагировал на расистские высказывания в адрес сборной Франции.

«Я был шокирован и ошеломлён одной из форм свободы слова на тему расизма. Наша команда почти беспрецедентным образом становится жертвой расистских нападений, исходящих от нескольких избранных должностных лиц, то есть людей, которые несут ответственность за свою страну или за то, что было у нас, и которые нападают на нашу команду.

Федерация футбола Франции также подаст жалобу прокурору республики на высказывания бывшего премьер-министра Испании. Мы не можем упустить ничего, чтобы гарантировать, что эти банальные высказывания останутся на том уровне, на котором они есть», — приводит слова Диалло RTL France.

Сборные Франции и Испании встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года 14 июля.