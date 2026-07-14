15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 14 июля

Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 14 июля
Комментарии

Сегодня, 14 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся 10 встреч.

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, 14 июля:

— 18:00. «КуПС» (Финляндия) — «Вардар» (Северная Македония), первый матч — 2:0;

— 19:00. «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) — «Линкольн» (Гибралтар), первый матч — 1:3;

— 19:00. «Иберия 1999» (Грузия) — «Флора» (Эстония), первый матч — 3:2;

— 20:00. «Рига» (Латвия) — «Арарат-Армения» (Армения), первый матч — 0:2;

— 20:00. «Дьёр» (Венгрия) — «Викингур» Рейкьявик (Исландия), первый матч — 0:1;

— 20:30. «Левски» (Болгария) — «Борац» Банья-Лука (Босния и Герцеговина), первый матч — 1:1;

— 20:30. «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Сабах» (Азербайджан), первый матч — 0:2;

— 21:00. «Дрита» (Косово) — «Кауно Жальгирис» (Литва), первый матч — 1:1;

— 22:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Флориана» (Мальта), первый матч — 0:2;

— 22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) — «Тре Фиори» (Сан-Марино), первый матч — 1:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
Лига чемпионов, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 8 июля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android