Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 14 июля

Сегодня, 14 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся 10 встреч.
Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, 14 июля:
— 18:00. «КуПС» (Финляндия) — «Вардар» (Северная Македония), первый матч — 2:0;
— 19:00. «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) — «Линкольн» (Гибралтар), первый матч — 1:3;
— 19:00. «Иберия 1999» (Грузия) — «Флора» (Эстония), первый матч — 3:2;
— 20:00. «Рига» (Латвия) — «Арарат-Армения» (Армения), первый матч — 0:2;
— 20:00. «Дьёр» (Венгрия) — «Викингур» Рейкьявик (Исландия), первый матч — 0:1;
— 20:30. «Левски» (Болгария) — «Борац» Банья-Лука (Босния и Герцеговина), первый матч — 1:1;
— 20:30. «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Сабах» (Азербайджан), первый матч — 0:2;
— 21:00. «Дрита» (Косово) — «Кауно Жальгирис» (Литва), первый матч — 1:1;
— 22:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Флориана» (Мальта), первый матч — 0:2;
— 22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) — «Тре Фиори» (Сан-Марино), первый матч — 1:0.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».