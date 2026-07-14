Агент Артёма Дзюбы рассказал о поиске нового клуба для нападающего

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы экс-нападающего «Спартака», «Зенита» и «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о поиске нового клуба для опытного форварда. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.

«Сложно сказать, каковы шансы на то, что Дзюба начнёт новый сезон без клуба. Все заинтересованы в том, чтобы эта эпопея завершилась как можно быстрее, но нам не привыкать — если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договорённости, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб. Артём на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба», — приводит слова Гольдмана «РИА Новости Спорт».