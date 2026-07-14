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Дидье Дешам назвал явного фаворита в матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026

Дидье Дешам назвал явного фаворита в матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Испанией. Он назвал соперника фаворитом грядущего противостояния.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания, без сомнения, явный фаворит предстоящего матча. Я не оказываю на них умышленного давления. Они много забивают, пропустили только один мяч… Они правда фавориты», — цитирует Дешама журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Испании. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 22:00 мск.

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