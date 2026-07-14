Дидье Дешам назвал явного фаворита в матче Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Испанией. Он назвал соперника фаворитом грядущего противостояния.

«Испания, без сомнения, явный фаворит предстоящего матча. Я не оказываю на них умышленного давления. Они много забивают, пропустили только один мяч… Они правда фавориты», — цитирует Дешама журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Испании. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 22:00 мск.