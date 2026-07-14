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Форвард «Динамо» Мх Миро: cитуация сейчас неплохая, мы готовы к возобновлению сезона РПЛ

Форвард «Динамо» Мх Миро: cитуация сейчас неплохая, мы готовы к возобновлению сезона РПЛ
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Миро прокомментировал подготовку команды к новому сезону Российской Премьер-Лиги после товарищеского матча с «Зенитом», завершившегося вничью 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 июля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0:1 Миро – 16'     1:1 Мостовой – 90'    

«Ситуация сейчас неплохая, мы хорошо себя чувствуем. Жаль, что не смогли обыграть «Зенит», но мы продолжим работать. У нас за этот сбор были неплохие матчи, поэтому мы готовы к возобновлению сезона. У нас цель — забраться как можно выше по итогам сезона. Посмотрим, получится это или нет, но я уверен, что в новом сезоне мы выступим лучше, чем в прошлом», — приводит слова Миро Metaratings.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах команда обыграла «Урал» с общим счётом 3:0 и сохранила место в РПЛ. В 1-м туре нового сезона махачкалинцы под руководством Вадима Евсеева на выезде встретятся с «Факелом». Эта игра запланирована на 25 июля и начнётся в 18:30 мск.

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