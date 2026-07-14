Форвард «Динамо» Мх Миро: cитуация сейчас неплохая, мы готовы к возобновлению сезона РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Миро прокомментировал подготовку команды к новому сезону Российской Премьер-Лиги после товарищеского матча с «Зенитом», завершившегося вничью 1:1.

«Ситуация сейчас неплохая, мы хорошо себя чувствуем. Жаль, что не смогли обыграть «Зенит», но мы продолжим работать. У нас за этот сбор были неплохие матчи, поэтому мы готовы к возобновлению сезона. У нас цель — забраться как можно выше по итогам сезона. Посмотрим, получится это или нет, но я уверен, что в новом сезоне мы выступим лучше, чем в прошлом», — приводит слова Миро Metaratings.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах команда обыграла «Урал» с общим счётом 3:0 и сохранила место в РПЛ. В 1-м туре нового сезона махачкалинцы под руководством Вадима Евсеева на выезде встретятся с «Факелом». Эта игра запланирована на 25 июля и начнётся в 18:30 мск.