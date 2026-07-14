Бывший центральный нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, чем отличается Москва от Лос-Анджелеса. Мовсисян — уроженец города Баку, будучи футболистом, он выступал за сборную Армении. Также у Юры есть гражданство Соединённых Штатов Америки.

— Если сравнивать Лос-Анджелес и Москву...

— Нельзя сравнить.

— Почему?

— Да они вообще разные! Вот в Москве, знаешь, всё в центре. Всё на одном месте. А в Лос-Анджелесе…

— Размазано всё?

— Да-да. И здесь солнце!

— Тебе для жизни больше подходит Лос-Анджелес, чем Москва?

— Да, думаю, что да, — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.