Бывший центральный нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, чем отличается Москва от Лос-Анджелеса. Мовсисян — уроженец города Баку, будучи футболистом, он выступал за сборную Армении. Также у Юры есть гражданство Соединённых Штатов Америки.
— Если сравнивать Лос-Анджелес и Москву...
— Нельзя сравнить.
— Почему?
— Да они вообще разные! Вот в Москве, знаешь, всё в центре. Всё на одном месте. А в Лос-Анджелесе…
— Размазано всё?
— Да-да. И здесь солнце!
— Тебе для жизни больше подходит Лос-Анджелес, чем Москва?
— Да, думаю, что да, — сказал Мовсисян в выпуске на YouTube-канале Fonbet.