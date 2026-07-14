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Нико О'Райли: с нетерпением жду встречи с Месси

Нико О'Райли: с нетерпением жду встречи с Месси
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Защитник сборной Англии Нико О'Райли высказался о встрече с аргентинским нападающим Лионелем Месси в рамках матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я с нетерпением жду этого. Это уникальная возможность. Его карьера подходит к концу. Лично для меня он лучший игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле. И да, я с нетерпением жду этого вызова», — приводит слова О’Райли BBC Sport.

Игра состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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