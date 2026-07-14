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«Никогда не говори «никогда». Президент «Оренбурга» — о возможном подписании Дзюбы

«Никогда не говори «никогда». Президент «Оренбурга» — о возможном подписании Дзюбы
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Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин прокомментировал ситуацию с нападающим Артёмом Дзюбой, который стал свободным агентом в мае. Волженкин заявил, что футболист не подходит под концепцию клуба. Последние два сезона Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон».

— Среди тех игроков, которых вы рассматриваете, есть Артём Дзюба?
— Нет.

— Почему вы его не рассматриваете?
— На мой взгляд, он немножко не подходит под нашу концепцию, но, как говорится, никогда не говори «никогда». Но на данный момент мы его не рассматриваем.

— А Александр Кокорина — тоже нет?
— Это всё слухи, которые мы все читали в СМИ, но непонятно, откуда они появились.

— Вас удивляет, что такие известные мастеровитые футболисты не могут найти работу в России? Тот же Дзюба до сих пор может приносить пользу командам.
— Конечно, может. Я думаю, что они найдут ещё свои клубы. У них всё будет нормально, — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24 июля. «Оренбург» 26 июля сыграет на своём поле с «Ростовом».

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