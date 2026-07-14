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Ярослав Михайлов перешёл из «Зенита» в «Ростов»

Ярослав Михайлов перешёл из «Зенита» в «Ростов»
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«Ростов» официально объявил о трансфере 23-летнего полузащитника Ярослава Михайлова из «Зенита».

«Добро пожаловать, Ярослав!» — написала пресс-служба ростовчан.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отдаст Михайлова в «Ростов» бесплатно. Однако, по договору сторон, петербуржцы получат 40% от суммы следующей перепродажи игрока.

Воспитанник клубной академии «Зенита» Ярослав Михайлов в прошлом сезоне сыграл за петербуржцев в шести матчах Фонбет Кубка России и одном матче РПЛ, отметившись одним результативным пасом. Ранее футболист выступал за вторую команду «Зенита», а также на правах аренды за немецкий «Шальке», «Пари НН» и «Оренбург».

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