Экс-игрок «Спортинга» Черышев: в Хихоне Иосифов будет находиться в шикарных условиях

Бывший футболист испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев отреагировал на переход россиянина Никиты Иосифова в хихонский клуб.

«Про тот клуб, который является для меня родным, могу сказать только хорошее! Иосифов попал в прекрасные условия. Теперь один из самых важных моментов — доказать свою состоятельность. Конечно, «Спортинг» может стать трамплином для перехода в более статусный клуб. В данный момент Хихон — середнячок Сегунды, хотя команда всегда ставит огромные задачи. У клуба великолепные болельщики, которые поддерживают свою команду. Есть прекрасные условия — школа Марео, где он будет тренироваться. Многое будет зависеть от команды, чтобы был этот самый трамплин. По поводу Хихона я могу сказать только прекрасные слова, так как Иосифов будет находиться в шикарных условиях — остальное зависит от него самого», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.