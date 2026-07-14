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Экс-игрок «Спортинга» Черышев: в Хихоне Иосифов будет находиться в шикарных условиях

Экс-игрок «Спортинга» Черышев: в Хихоне Иосифов будет находиться в шикарных условиях
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Бывший футболист испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев отреагировал на переход россиянина Никиты Иосифова в хихонский клуб.

«Про тот клуб, который является для меня родным, могу сказать только хорошее! Иосифов попал в прекрасные условия. Теперь один из самых важных моментов — доказать свою состоятельность. Конечно, «Спортинг» может стать трамплином для перехода в более статусный клуб. В данный момент Хихон — середнячок Сегунды, хотя команда всегда ставит огромные задачи. У клуба великолепные болельщики, которые поддерживают свою команду. Есть прекрасные условия — школа Марео, где он будет тренироваться. Многое будет зависеть от команды, чтобы был этот самый трамплин. По поводу Хихона я могу сказать только прекрасные слова, так как Иосифов будет находиться в шикарных условиях — остальное зависит от него самого», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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