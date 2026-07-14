Херард Мартин: мы все знаем, кто такой Месси, но он не перестаёт нас поражать

Защитник «Барселоны» Херард Мартин поделился впечатлениями от выступления нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу – 2026.

«Меня удивил Месси — в том смысле, что я не видел его игры по ходу сезона, а на турнир он приехал в отличной форме. Мы все знаем, кто такой Месси, но он не перестает нас поражать. Я не смотрел матчи, которые шли в неудобное время, но старался не пропускать остальные. Теперь, когда начался плей-офф, я слежу за турниром гораздо внимательнее», — приводит слова Мартина Mundo Deportivo.

Сборная Аргентины вышла в 1/2 финала ЧМ-2026, в котором сыграет с английской национальной командой. Игра состоится 15 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.