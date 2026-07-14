Радимов — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026: хорошо, что Бельгия выиграла

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026. Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по этому поводу. В итоге Балогун сыграл в 1/8 финала с Бельгией, США проиграли 1:4.

«Мне кажется, хорошо, что Бельгия выиграла и выиграла крупно. И самая финальная история, которая закольцевала весь этот скандал… Это когда бельгийцы танцевали этот танец, пародируя Трампа», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.