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«Он всегда говорит то, что думает». Защитник «Барселоны» Херард Мартин — о работе с Фликом

«Он всегда говорит то, что думает». Защитник «Барселоны» Херард Мартин — о работе с Фликом
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Защитник «Барселоны» Херард Мартин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером каталонского клуба Ханс-Дитером Фликом.

«Флик очень близок. Он всегда говорит то, что думает — и о том, что нужно улучшить, и о том, что у нас хорошо получается. Когда нужно сделать замечание, он тоже его делает. Он всегда внимательно следит за нами, потому что знает, как важно нам оставаться сосредоточенными и сплочёнными.

После домашнего матча с «Ньюкаслом» — игра закончилась со счётом 7:2 — он подошёл и поздравил меня. Он не очень экспрессивен, но он из тех, кто подойдёт и обнимет», – приводит слова Мартина Mundo Deportivo.

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. За два сезона каталонцы дважды выиграли чемпионат Испании, но вылетели из Лиги чемпионов.

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