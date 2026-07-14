«Он всегда говорит то, что думает». Защитник «Барселоны» Херард Мартин — о работе с Фликом

Защитник «Барселоны» Херард Мартин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером каталонского клуба Ханс-Дитером Фликом.

«Флик очень близок. Он всегда говорит то, что думает — и о том, что нужно улучшить, и о том, что у нас хорошо получается. Когда нужно сделать замечание, он тоже его делает. Он всегда внимательно следит за нами, потому что знает, как важно нам оставаться сосредоточенными и сплочёнными.

После домашнего матча с «Ньюкаслом» — игра закончилась со счётом 7:2 — он подошёл и поздравил меня. Он не очень экспрессивен, но он из тех, кто подойдёт и обнимет», – приводит слова Мартина Mundo Deportivo.

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. За два сезона каталонцы дважды выиграли чемпионат Испании, но вылетели из Лиги чемпионов.