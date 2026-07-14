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«Будет прогрессировать». Жирков — о трансфере Сперцяна в «Аль-Ахли»

«Будет прогрессировать». Жирков — о трансфере Сперцяна в «Аль-Ахли»
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказал мнение об экс-полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне, который, по его словам, добьётся прогресса в чемпионате Саудовской Аравии. В начале июля стало известно, что 26-летний Сперцян покинул «быков» и подписал контракт с «Аль-Ахли».

«Я не шокирован уходом Сперцяна в Саудовскую Аравию. В составе «Аль-Ахли» имеются звёздные игроки. Вместе с ними Эдуард будет прогрессировать. Наконец, оттуда всегда можно будет вернуться в Россию или уехать в Европу. Кто из молодых россиян может переехать в Европу? Говорили, что у [Алексея] Батракова сорвался трансфер в «ПСЖ». Я считаю, что многие наши игроки из РПЛ могут играть в Европе, у всех есть шансы», — приводит слова Жиркова «РИА Новости».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

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