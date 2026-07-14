«Самое захватывающее путешествие в жизни». Эрлинг Холанд — о ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями от выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Он назвал турнир лучшим путешествием в своей жизни — даже несмотря на болезненный вылет в четвертьфинале от сборной Англии.

«Это были самые крутые недели и самое захватывающее путешествие в моей жизни. Это было совершенно нереально — сейчас трудно это осознать. Чувствуешь себя немного опустошённым. Если быстро осмыслить эти 40 дней, то это было просто безумие.

Это было невероятно. Выступления — это одно. Победа над Бразилией — это другое. Но, думаю, больше всего меня трогает то, как мы прославили Норвегию. Думаю, это изменило Норвегию. Думаю, это изменило меня. Довольно сложно осознать такое… Это словно шоу или американские горки, на которых мы катались последние шесть недель, — потому что всего было так много. Было столько впечатлений, столько эмоций!

Это поколение игроков просто фантастическое. Я надеюсь, что наш путь вдохновит молодых людей в Норвегии — покажет им, что можно играть на самой большой арене в футболке сборной Норвегии», — приводит слова Холанда Goal.

Сборная Норвегии завершила выступление на чемпионате мира, проиграв Англии в четвертьфинале со счётом 1:2 (1:1, 0:1 д. вр.).