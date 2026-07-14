«Никогда не достигнет таких же высот». Радимов — о сравнении Ямаля с Месси

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль не сможет достичь таких успехов в футболе, каких добился форвард Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

«Смотрите, это, безусловно, талантливый футболист. Когда его сравнивают с Месси, естественно, что это не так, и никогда он не достигнет таких же высот. Это понятно. А на данный момент… Естественно, когда ты в таком возрасте начинаешь и играешь на чемпионате Европы, и ты главная звезда «Барселоны», то, конечно, внимание к тебе будет пристальное. И, конечно, таланта там очень много. Что касается этого чемпионата мира, он действительно там пропустил, по-моему, два или три месяца. И [поэтому] ритм игры поймать тяжело», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.