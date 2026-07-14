Кто будет комментировать матч Франция — Испания, полуфинал ЧМ по футболу 2026

Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Испании. Команды будут играть на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Комментировать матч будет Роман Трушечкин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель матча выйдет в финал чемпионата мира, где сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной, очная встреча которых пройдёт завтра, 15 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.