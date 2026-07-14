Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфиналу ЧМ-2026 с Испанией — RMC Sport

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не успел полностью восстановиться к матчу 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией, сообщает RMC Sport. Форварда всё ещё беспокоит правая лодыжка, травмированная в игре с Марокко. Мбаппе тренировался отдельно от команды и не работал с мячом. Тем не менее он, вероятно, выйдет в стартовом составе.

Главный тренер французской команды Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе сможет сыграть в полуфинале чемпионата мира, несмотря на опасения по поводу его физической формы. Нападающий был заменён на 77-й минуте матча 1/4 финала, в котором Франция одержала победу над Марокко со счётом 2:0, после того как получил «незначительную травму лодыжки».

На данный момент Мбаппе принял участие во всех шести матчах чемпионата мира 2026 года. На его счету восемь голов и один ассист.