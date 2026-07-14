«Зенит» публично обратился к Ярославу Михайлову после его ухода в «Ростов»

«Зенит» публично обратился к полузащитнику Ярославу Михайлову со словами благодарности после его перехода в «Ростов».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ярослава за работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Браво, Ярик! И удачи во всём!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Воспитанник клубной академии «Зенита» Ярослав Михайлов в прошлом сезоне сыграл за петербуржцев в шести матчах Фонбет Кубка России и одном матче РПЛ, отметившись одним результативным пасом. Ранее футболист выступал за вторую команду «Зенита», а также на правах аренды за немецкий «Шальке», «Пари НН» и «Оренбург».