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«Зенит» публично обратился к Ярославу Михайлову после его ухода в «Ростов»

«Зенит» публично обратился к Ярославу Михайлову после его ухода в «Ростов»
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«Зенит» публично обратился к полузащитнику Ярославу Михайлову со словами благодарности после его перехода в «Ростов».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ярослава за работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Браво, Ярик! И удачи во всём!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Воспитанник клубной академии «Зенита» Ярослав Михайлов в прошлом сезоне сыграл за петербуржцев в шести матчах Фонбет Кубка России и одном матче РПЛ, отметившись одним результативным пасом. Ранее футболист выступал за вторую команду «Зенита», а также на правах аренды за немецкий «Шальке», «Пари НН» и «Оренбург».

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