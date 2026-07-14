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Херард Мартин: я не представлял, что буду играть на позиции центрального защитника

Херард Мартин: я не представлял, что буду играть на позиции центрального защитника
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Защитник «Барселоны» Херард Мартин прокомментировал изменение своего игрового амплуа, переквалифицировавшись из левого защитника в центрального.

«Всё началось во время первого матча в Корее. Флик сказал, что хочет попробовать меня на позиции центрального защитника, и я ответил: «Давайте попробуем». Так я начал тренироваться и играть на этой позиции. Он сказал мне просто оставаться самим собой. Я чувствовал себя очень комфортно и смог прибавить в этой роли. Я всегда ощущал его доверие.

Я не представлял, что в итоге буду играть на позиции центрального защитника. Я знаю, на что способен и что могу сделать. Думаю, я все еще могу улучшить свои навыки в каждом аспекте игры. Это был мой первый год в роли центрального защитника», — приводит слова Мартина Mundo Deportivo.

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