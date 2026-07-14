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Херард Мартин: уход Левандовского — это серьёзная потеря

Херард Мартин: уход Левандовского — это серьёзная потеря
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Защитник «Барселоны» Херард Мартин высказался об уходе нападающего Роберта Левандовского, который покинул клуб этим летом.

«Игроки уходят каждый год. Уход Роберта — это серьёзная потеря, ведь он очень опытный футболист. Он пришёл в клуб в непростой период. Он всегда старался внедрить определённые принципы работы и тренировок. Нам будет его не хватать. За эти годы он многое нам дал.

Когда я играл на фланге обороны, я часто отрабатывал навесы, и он объяснял, как нужно следить за его перемещениями», — приводит слова Мартина Mundo Deportivo.

Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. Ранее стало известно, что форвард перешёл в «Чикаго Файр» из МЛС.

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